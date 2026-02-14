Groenlandia nunca se ha sentido amenazada hasta la llegada de Trump, dice su presidente

"Los groenlandeses nunca se han sentido amenazados hasta que un aliado los ha amenazado con hacerse con ellos", dijo Nielsen en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre 'Seguridad en el Ártico', en el que negó que se hayan sentido intimidados por Rusia y por China. Nielsen calificó de "indignante" e "inaceptable" la presión que Groenlandia ha sentido en los últimos meses por parte de Estados Unidos, que ha apelado a la seguridad nacional para justificarlo.