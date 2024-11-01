·
“Gritar, castigar y amenazar a un niño es una forma de violencia que deja una huella muy profunda”
Entrevista a Elisa Molina, experta en disciplina positiva, madre, maestra y directora de una escuela infantil de pedagogía Montessori en Belmonte (Cuenca)
|
etiquetas
:
gritar
,
castigar
,
niños
,
amenazar
,
infancia
,
educación
,
montessori
2
1
0
K
25
cultura
4 comentarios
#1
Ratef
Nos vamos a extinguir.
0
K
9
#4
Chuache_cientifico
La teoría es fácil. Lo difícil es estar en casa con dos niños, luchando con todo lo que tienes que luchar para sacar adelante la casa, el trabajo, con problemas de salud, cansancio, estrés, y llegar un día de esos en los que tus hijos están poseídos, no te hacen ni caso, la lían todo el rato, etc. Aguanta entonces sin pegarles un grito.
Claro que no todos los niños son iguales. Yo he escuchado mucho esto de la disciplina positiva, y le suele ir muy bien a los que tienen niños que son más mansos que una seta. Pero cuando tu hijo es chuki reencarnado, ya no tanto.
0
K
7
#2
cocococo
*
Lo mejor es hacerles el gusto en todo y más para que cuando sean mayores crean que todo el planeta Tierra es suyo y todo el mundo está a su servicio.
Cuando yo era pequeño, en Australia, me daban de palos por cualquier cosa y a los 18 años me independice al 100 %. Ahora vivo en Canarias y siempre agradeceré los palos que me dieron pues de lo contrario seguramente ahora sería una mierda de persona dependiente de sus padres y viviendo protegido en una burbuja de confort, como le pasa a mucha…
» ver todo el comentario
0
K
7
#3
Froku
#2
Creo que tienes razón en parte, solo en parte, porque hay un punto medio donde está la virtud. Claro que tiene que haber límites, negaciones y frustraciones, pero no creo que la situación sea tampoco dar palos, como dices tú. Lo que dice la entrevistada de gritar y amenazar... pues complicado. Es cierto que bueno no es, pero depende del cómo también, de la intensidad y de la frecuencia.
0
K
14
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
