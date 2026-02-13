edición general
Grietas en el prestigio: BMW, Benz y Audi recortan precios a medida que el mercado de lujo chino se vuelve local (Eng)

Los datos históricos de 2025 muestran que BMW, Mercedes-Benz y Audi vendieron colectivamente menos vehículos en China, lo que provocó intervenciones estratégicas en 2026. Las entregas de BMW en China cayeron aproximadamente un 12,5 %, las de Mercedes-Benz descendieron alrededor de un 19 % y las ventas de Audi disminuyeron aproximadamente un 5 % en comparación con las cifras de 2024. En conjunto, las tres marcas vendieron aproximadamente 260 000 vehículos menos en China en 2025, según informes históricos, lo que contribuyó a una contracción

Asimismov #1 Asimismov *
¿Ni a BMW, ní a MB, ni a Audi se les ha ocurrido subir precios?
No me lo puedo creer. Si en Europa les funciona ¿por qué no les va a funcionar en China?
:roll:
Narmer #2 Narmer
No preocuparse, que los europeos compensamos pagando el sobreprecio. Aquí somos muy de despreciar a los chinos y venerar la eficiencia y saber hacer alemán.
