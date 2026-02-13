Grietas en el prestigio: BMW, Benz y Audi recortan precios a medida que el mercado de lujo chino se vuelve local (Eng)

Los datos históricos de 2025 muestran que BMW, Mercedes-Benz y Audi vendieron colectivamente menos vehículos en China, lo que provocó intervenciones estratégicas en 2026. Las entregas de BMW en China cayeron aproximadamente un 12,5 %, las de Mercedes-Benz descendieron alrededor de un 19 % y las ventas de Audi disminuyeron aproximadamente un 5 % en comparación con las cifras de 2024. En conjunto, las tres marcas vendieron aproximadamente 260 000 vehículos menos en China en 2025, según informes históricos, lo que contribuyó a una contracción