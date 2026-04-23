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Grecia será superada por Italia como el país más endeudado de la zona euro en 2026, dicen las fuentes (IN)

Grecia ya no será el país más endeudado de la zona euro a finales de este año, y su deuda pública caerá por debajo de la de Italia, según fuentes y datos del nuevo plan presupuestario de Italia. Se estima que la deuda griega se reducirá a alrededor del 137% del producto interno bruto este año desde el 145% en 2025, dijeron dos altos funcionarios a Reuters.Por el contrario, Italia ve que su deuda aumenta desde el 137,1% ⁠ del PIB en 2025 hasta el 138,6% en 2026, según el plan presupuestario multianual (DFP) del Tesoro publicado el jueves.

| etiquetas: grecia , italia , deuda
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4 comentarios
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Eso es lo que dice la Fuente de Neptuno, pero que no os engañen.
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Mendax #2 Mendax
#1 "Reporting by Lefteris Papadimas in Athens and Giuseppe Fonte in Rome, Additional reporting by Gavin Jones in Rome, Editing by Timothy Heritage" Al menos sabemos de seguro que Giuseppe es una de las fuentes :troll:
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LoboAsustado #4 LoboAsustado
Grandes gestores...
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#3 mariopg
esa Meloni ahí…
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menéame