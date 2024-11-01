Grazalema: el agua se filtra por baldosas, paredes e incluso a través de los enchufes

El agua ha empezado a filtrarse en algunas casas (y en el propio Ayuntamiento) a través de baldosines, paredes e incluso enchufes. Un escenario que no se veía en el punto que registra más precipitaciones de España desde hace sesenta años. Las personas de más edad del municipio -según señala Efe- cuentan que antiguamente las casas de Grazalema se construían con un canalilllo que las atravesaba en su planta baja porque sí era habitual que el agua saliera del suelo hacia arriba en épocas de intensas lluvias.