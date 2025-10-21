edición general
3 meneos
13 clics
Los grandes robos de arte de la historia: la “Gioconda”, un Caravaggio o “El Grito” de Much

Los grandes robos de arte de la historia: la “Gioconda”, un Caravaggio o “El Grito” de Much

El arte refleja la historia y su valor lo convierte en blanco de robos, Munch, Van Gogh y Caravaggio

| etiquetas: arte , robos
3 0 0 K 47 cultura
2 comentarios
3 0 0 K 47 cultura
Andreham #1 Andreham
Si hay robo es porque hay mercado.

Y Paco el frutero o Mohammed el del kebab no van a comprar un cuadro robado.
0 K 7
Thornton #2 Thornton
#1 El motivo delrobo de la Gioconda fué, según el ladrón, devolver el cuadro a Italia, su verdadero hogar, pues creía que formaba parte de las obras de arte que Napoleón se había llevado a Francia a principios del siglo XIX.
0 K 20

menéame