Los grandes medios de Estados Unidos, entusiasmados con la guerra contra Irán

Ahora, como en 1898, los líderes estadounidenses se presentan a nivel mundial como los guardianes desinteresados de la autogobernanza; ahora, como entonces, el país profesa que devolverá sin chistar la soberanía, que él mismo ha profanado, a las manos del pueblo agradecido y oprimido que se encuentra al otro lado de la línea del frente.Y cuando ello ocurra, el Gobierno pasará a su siguiente aventura destructiva, dejando a un contingente de retaguardia de piratas y capitalistas compinches para ocuparse de las labores de limpieza (es un decir).