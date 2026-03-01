edición general
Los grandes medios de Estados Unidos, entusiasmados con la guerra contra Irán

Ahora, como en 1898, los líderes estadounidenses se presentan a nivel mundial como los guardianes desinteresados de la autogobernanza; ahora, como entonces, el país profesa que devolverá sin chistar la soberanía, que él mismo ha profanado, a las manos del pueblo agradecido y oprimido que se encuentra al otro lado de la línea del frente.Y cuando ello ocurra, el Gobierno pasará a su siguiente aventura destructiva, dejando a un contingente de retaguardia de piratas y capitalistas compinches para ocuparse de las labores de limpieza (es un decir).

angelitoMagno
Los grandes medios (financiados por el entorno de Trump) iniciando su campaña para convencer a los votantes de MAGA de que la guerra iniciada por Trump es una buena idea.
oceanon3d
#2 Para es están los medios de derechas/poder; para crear realidades alternativas paralelas. Aquí en España a piñon ... ahora mismo Ana Rosa dándolo todo.

Anoche me pase por el Horizote iker el de los ETs y chupacabras ... Inda, Varsavsky y la jodida loca de Lucía Etxebarría hablando de geopolítica y porque hay que chuparsela a Trump.

www.elplural.com/extratele/iker-jimenez-convierte-lucia-etxebarria-exp

Asco es poco ... solo puedo encuadrarlo en pornografía pura y dura.
cKr1
Cuando empiecen a llegar a EEUU bolsas negras envueltos en banderas, a ver el entusiasmo.
oceanon3d
Quien iba a decirme a mi que la verdadera gran potencia "civilizada" acorde a los tiempos de estas primera décadas de siglo seria China
