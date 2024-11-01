edición general
Granada espera fondos para incorporar un robot humanoide a la Policía Local que ayude en el control del tráfico

Su fin sería el apoyo al control del tráfico, mejorando la seguridad de los agentes, pero está condicionado a recibir los 5 millones de financiación solicitados por el Ayuntamiento

¡Un semáforo! xD
