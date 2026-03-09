edición general
El gran plan de Irán para acabar con la presencia estadounidense en Oriente Medio [eng]

Los funcionarios iraníes también reconocen que los ataques estadounidenses se repetirán hasta que Estados Unidos sea expulsado de Oriente Medio. Tras acordar un alto el fuego en junio pasado, en lugar de aprovechar su ventaja cuando las defensas antimisiles israelíes y regionales estadounidenses se agotaron, Irán comprendió que la guerra se reanudaría tan pronto como Estados Unidos pudiera rearmar a sus aliados y bases militares para reanudar lo que ambas partes reconocen como una lucha por una solución definitiva.

alehopio #1 alehopio
<< La guerra que comenzó el 28 de febrero puede considerarse, de forma realista, el inicio formal de la Tercera Guerra Mundial, ya que lo que está en juego son las condiciones en las que todo el mundo podrá comprar petróleo y gas. ¿Pueden comprar esta energía a exportadores en divisas distintas del dólar, encabezados por Rusia e Irán (y, hasta hace poco, Venezuela)? ¿La actual exigencia estadounidense de controlar el comercio internacional de petróleo exigirá a los países exportadores de…   » ver todo el comentario
pitercio #2 pitercio
Va a conseguir Irán expulsar de Oriente Medio las bases de la OTAN, es decir de EEUU, antes que Europa.
