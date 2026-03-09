El gran plan de Irán para acabar con la presencia estadounidense en Oriente Medio [eng]

Los funcionarios iraníes también reconocen que los ataques estadounidenses se repetirán hasta que Estados Unidos sea expulsado de Oriente Medio. Tras acordar un alto el fuego en junio pasado, en lugar de aprovechar su ventaja cuando las defensas antimisiles israelíes y regionales estadounidenses se agotaron, Irán comprendió que la guerra se reanudaría tan pronto como Estados Unidos pudiera rearmar a sus aliados y bases militares para reanudar lo que ambas partes reconocen como una lucha por una solución definitiva.