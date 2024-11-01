·
De Gran Muralla a Buda Feliz: por qué los restaurantes chinos tienen nombres tan parecidos en todo el mundo
Cuando pensamos en restaurantes chinos, seguro que todos visualizamos las mismas imágenes en nuestra cabeza.
#2
themarquesito
Esos nombres son increíblemente reconocibles, y de inmediato transmiten la idea de que el restaurante es chino
0
K
20
#4
maxxcan
Un amigo mio decia que no importa el nombre que le pongan si al final todos decimos:"Vamos al chino".
0
K
13
#3
poyeur
El Lollito Wai
0
K
10
#1
Andreham
Mi favorito es el buffet chino "Abundancia" .
0
K
8
