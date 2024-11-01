edición general
8 meneos
26 clics
El gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky ha fallecido [EN]

El gran maestro de ajedrez Daniel Naroditsky ha fallecido [EN]

Daniel Naroditsky, el aclamado gran maestro de ajedrez estadounidense, autor, streamer y querido comentarista conocido cariñosamente como "Danya", falleció trágicamente. El Charlotte Chess Center, donde Daniel Naroditsky era Gran Maestro residente, informa: "La familia Naroditsky comparte la triste noticia del inesperado fallecimiento de Daniel. Daniel fue un talentoso jugador de ajedrez, educador y un miembro querido de la comunidad ajedrecística. Pedimos privacidad mientras la familia guarda luto".

| etiquetas: daniel naroditsky , ajedrez , fallece , gran maestro
6 2 0 K 80 actualidad
6 comentarios
6 2 0 K 80 actualidad
teneram #2 teneram
Esperemos que lo de Kramnik no tenga nada que ver:

www.meneame.net/story/hizo-trampa-campeon-ajedrez-ee-uu-eng
0 K 20
#4 Eukherio *
#2 Estuve antes mirando en Reddit cuando vi la noticia. Si fue suicidio no sé cómo se sentirá después de llamarlo públicamente tramposo durante años sin prueba alguna.
2 K 39
#3 Eukherio
Joder, entiendo que por aquí no se conozca gran cosa del tío, pero diría que la mayor parte de las veces que he visto eventos de ajedrez comentados en inglés estaba él de comentarista o casi siempre formaba parte del grupo que comentaba. Creo que para la comunidad anglosajona era de los ajedrecistas más conocidos. Pobre.
0 K 8
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 si, muy famoso. Ha jugado muchas veces con Ibarra por ejemplo en los title tuesday
0 K 20
Nies #6 Nies
No me lo podia creer cuando he leido la noticia, se ha ido uno de los mejores streamers de ajedrez, me gustaba mucho como explicaba.
0 K 6
Zambombaplayer #1 Zambombaplayer
Jaque mate
1 K 5

menéame