¿Hizo trampa un campeón de ajedrez de EE. UU.? [eng]

El mundo del ajedrez no es ajeno a los escándalos, desde una pelea a puñetazos en la década de 1960 entre los grandes maestros Bobby Fischer y Pal Benko hasta las acusaciones de que otro gran maestro, Vladimir Kramnik, hizo trampa en el campeonato mundial de 2006 al acceder a un teléfono durante las pausas para ir al baño. Justo este otoño, Kramnik expresó "preocupaciones" en X sobre el gran maestro Daniel Naroditsky y otros jugadores. El análisis estadístico sugiere tanto una respuesta como una advertencia sobre el encuadre de los datos.