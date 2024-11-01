edición general
¿Hizo trampa un campeón de ajedrez de EE. UU.? [eng]

El mundo del ajedrez no es ajeno a los escándalos, desde una pelea a puñetazos en la década de 1960 entre los grandes maestros Bobby Fischer y Pal Benko hasta las acusaciones de que otro gran maestro, Vladimir Kramnik, hizo trampa en el campeonato mundial de 2006 al acceder a un teléfono durante las pausas para ir al baño. Justo este otoño, Kramnik expresó "preocupaciones" en X sobre el gran maestro Daniel Naroditsky y otros jugadores. El análisis estadístico sugiere tanto una respuesta como una advertencia sobre el encuadre de los datos.

No todo es blanco o negro , aunque no te termine de cuadrar.
#1 creo que alguien pretende escaquearse.
Siguiendo esta línea de razonamiento absurdo, los Dolphins del 72 hicieron trampa al ganar la NFL con una temporada perfecta, sin perder un partido, ya que la temporada anterior ni llegaron a la final (cayeron en playoffs) y nunca lo han vuelto a conseguir (nadie lo ha vuelto a hacer jamás)

Y lo más importante, cómo haces trampas en blitz?
