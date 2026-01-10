“El gran fracaso del siglo XXI es que todo aquello que no está relacionado con la productividad lo concebimos como una pérdida de tiempo”

La sensación de vivir permanentemente desbordados se ha convertido en una constante para muchas personas. Agendas llenas, listas interminables de tareas y una presión continua por “aprovechar el tiempo” forman parte del día a día. Para José Carlos Ruiz, este fenómeno tiene una raíz mucho más profunda de lo que parece: una ruptura silenciosa entre la vida y el pensamiento. Así lo explica el filósofo en una reflexión compartida en Tiene Sentido Podcast, donde pone palabras a un malestar contemporáneo cada vez más extendido: la llamada carga...
| etiquetas: siglo xxi , productividad , eficacia , carga mental
El ocio ha aparecido durante mi existencia, antes, el tener como preocupación en qué vamos a entretenernos, no existía. Mis abuelos e incluso mis padres de jóvenes la práctica totalidad de su tiempo consistía en hacer algo productivo, trabajaban prácticamente todos los días del año jornadas de Sol a Sol. O en algo por cuenta ajena o en su finca festivos y findes.
La vida de nuestros abuelos estaba por encima de todas las adversidades de la realidad, y colectivamente el ser humano era más fuerte que nadie. Hasta la muerte, que es el fin del futuro. Sufrían los individuos, pero el grupo perseveraba y se preservaba: siempre había un superviviente, un héroe en la familia, en el pueblo, en nuestra sociedad. En casa había hombres y mujeres tenaces, indómitos, aguerridos. La vida humana era
Dejemos de mitificar a los yayos por favor.
Victoria del capitalismo