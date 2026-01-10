edición general
15 meneos
47 clics
“El gran fracaso del siglo XXI es que todo aquello que no está relacionado con la productividad lo concebimos como una pérdida de tiempo”

“El gran fracaso del siglo XXI es que todo aquello que no está relacionado con la productividad lo concebimos como una pérdida de tiempo”

La sensación de vivir permanentemente desbordados se ha convertido en una constante para muchas personas. Agendas llenas, listas interminables de tareas y una presión continua por “aprovechar el tiempo” forman parte del día a día. Para José Carlos Ruiz, este fenómeno tiene una raíz mucho más profunda de lo que parece: una ruptura silenciosa entre la vida y el pensamiento. Así lo explica el filósofo en una reflexión compartida en Tiene Sentido Podcast, donde pone palabras a un malestar contemporáneo cada vez más extendido: la llamada carga...

| etiquetas: siglo xxi , productividad , eficacia , carga mental
12 3 0 K 71 actualidad
4 comentarios
12 3 0 K 71 actualidad
#1 encurtido
Hasta las pelotas de estos conferenciantes (eufemismo de charlatán) con el antes todo esto era campo.

El ocio ha aparecido durante mi existencia, antes, el tener como preocupación en qué vamos a entretenernos, no existía. Mis abuelos e incluso mis padres de jóvenes la práctica totalidad de su tiempo consistía en hacer algo productivo, trabajaban prácticamente todos los días del año jornadas de Sol a Sol. O en algo por cuenta ajena o en su finca festivos y findes.
4 K 56
NubisMusic #2 NubisMusic
#1 Te pego un párrafo de un libro que justo estoy leyendo ahora:

La vida de nuestros abuelos estaba por encima de todas las adversidades de la realidad, y colectivamente el ser humano era más fuerte que nadie. Hasta la muerte, que es el fin del futuro. Sufrían los individuos, pero el grupo perseveraba y se preservaba: siempre había un superviviente, un héroe en la familia, en el pueblo, en nuestra sociedad. En casa había hombres y mujeres tenaces, indómitos, aguerridos. La vida humana era

…   » ver todo el comentario
0 K 10
#4 Kuruñes3.0
#2 Nuestros abuelos en gran medida eran gilipollas, analfabetos, borrachos y asesinos, y eso lo respalda en el caso español una guerra de un millón de muertos y cinco décadas de hambre, piojos y sumisión de la mujer a su marido zurrador.
Dejemos de mitificar a los yayos por favor.
1 K 10
#3 username
Fracaso?

Victoria del capitalismo
1 K 30

menéame