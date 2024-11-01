El gran agujero del petróleo (y del gas) llega a 2026 con caídas que pueden llevar al crudo a mínimos no vistos en cinco años

El año 2025 poco a poco termina, en el que ha sido un ejercicio de locura para el petróleo y la energía. Tras un arranque con dudas donde el barril de referencia europeo llegó a romper la barrera de los 80 dólares, la OPEP rompió sus diques de contención con agresivos aumentos de producción. Esto, de la mano de un mercado ya entregado de por sí a un superávit liderado por EEUU, trajo un descenso total de 22% en lo que va de año y un barril tocando los 61 dólares en diciembre. Ahora los analistas, instituciones y bancos centrales otean el horizo