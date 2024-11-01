Graham en Tel Aviv: «Las guerras del futuro se están planeando aquí, en Israel» (EN)

El senador estadounidense Lindsey Graham declaró el lunes que «las guerras del futuro se están planeando aquí, en Israel. Porque si no vas un paso por delante del enemigo, sufres», durante una rueda de prensa en el hotel David Kempinski.
El cálculo a bulto de daños colaterales. La ejecución sistemática de niños y de mujeres en edad fértil. Las condiciones inhumanas de privación de alimentos y agua, así como de las condiciones mínimas de salubridad.