Graham en Tel Aviv: «Las guerras del futuro se están planeando aquí, en Israel» (EN)

El senador estadounidense Lindsey Graham declaró el lunes que «las guerras del futuro se están planeando aquí, en Israel. Porque si no vas un paso por delante del enemigo, sufres», durante una rueda de prensa en el hotel David Kempinski.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Un genocidio? Usar armas prohibidas contra población civil? Atacar a cascos azules? Sancionar a jueces de la CPI por investigar crímenes de guerra?
Tkachenko #4 Tkachenko
Y este tipejo dice que "nunca los vamos a querer". Pobrecitos!!!
xcancel.com/HotSpotHotSpot/status/2024147301506199588?s=20
#2 carraxe *
Israhell, la vergüenza de la humanidad. Ojalá se empiecen a matar entre ellos.
Huaso #3 Huaso *
Te olvidas del uso de la inteligencia de forma que viola cualquier derecho a la privacidad, de las armas autónomas y de la guerra sucia como la “hazaña” de los beepers.
El cálculo a bulto de daños colaterales. La ejecución sistemática de niños y de mujeres en edad fértil. Las condiciones inhumanas de privación de alimentos y agua, así como de las condiciones mínimas de salubridad.
