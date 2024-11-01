Graduación de mujeres en la Siria actual

para todos aquellos que decían que esta gente iba a traer la libertad a siria y que los fundamentalistas solo eran una minioría. Los cristianos sirios cada vez más asustados y haciendo la maleta comparten la radicalización creciente del país, pero recordemos son yihadistas patrocinados por lo buenos.
| etiquetas: siria , yihadismo , terrorismo , mujeres
Consiguieron acabar con el baazismo, pero a qué precio. Si miras a Siria o a Libia antes de que Occidente armase a yihadistas y las miras ahora parece que han vuelto un siglo atrás. Y todo con la excusa de luchar contra un tirano que oprimía a su pueblo, como si estos tiranos pudieran ser mejores en algún universo paralelo. Y lo que más asco da es ver a la gente que lo justifica por unas migajas y algunos incluso por nada.
¿Hola…? ¿Hay alguien?
Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.
Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!