edición general
9 meneos
57 clics

Graduación de mujeres en la Siria actual

para todos aquellos que decían que esta gente iba a traer la libertad a siria y que los fundamentalistas solo eran una minioría. Los cristianos sirios cada vez más asustados y haciendo la maleta comparten la radicalización creciente del país, pero recordemos son yihadistas patrocinados por lo buenos.

| etiquetas: siria , yihadismo , terrorismo , mujeres
7 2 3 K 50 actualidad
7 comentarios
7 2 3 K 50 actualidad
#4 BurraPeideira_
Pasará a los libros de historia como occidente volvió a joder al mundo árabe apoyando el yihadismo para acabar con el baazismo.
Consiguieron acabar con el baazismo, pero a qué precio. Si miras a Siria o a Libia antes de que Occidente armase a yihadistas y las miras ahora parece que han vuelto un siglo atrás. Y todo con la excusa de luchar contra un tirano que oprimía a su pueblo, como si estos tiranos pudieran ser mejores en algún universo paralelo. Y lo que más asco da es ver a la gente que lo justifica por unas migajas y algunos incluso por nada.
3 K 42
Pablosky #3 Pablosky *
¿Alguno de los que decía que ahora que no está Assad todo iba a ir mejor quiere comentar algo?

¿Hola…? ¿Hay alguien?
2 K 33
bubiba #6 bubiba
#3 una tal @ElenaCoures1 que no se si sigue la recuerdo que tenia un enlace de los horrores del régimen de Siria en su perfil y no se de que era una dictadura terrible, Se perdió cuando los cristianos salían a pedir a occidente que dejaran a Assad, que era muy terrible, pero lo que les vendría era mucho mucho peor. Ahora los yihadistas ya no necesitan ISIS, tienen un pais oficial
1 K 29
Jaime131 #1 Jaime131
No estoy seguro, pero me parece que a una se le ha visto el tobillo.
0 K 10
#2 bacilo *
Procesiones de semana santa, pero todo el año. Que suerte tienen en Siria. Cuanto jolgorio.
0 K 6
PijoProgre #5 PijoProgre
La multiculturalidad es buena y enriquecedora, especialmente el Islam, todo un ejemplo de respeto a la mujer, a la diversidad de género LGTBIQ+, respeto a los animales y sobretodo a la Ley.

Los progresistas debemos defender estás culturas y costumbres que tan profundamente abogan por la igualdad y diversidad, un soplo de aire fresco en la decadente sociedad europea occidental heteopatriarcal opresora, otaneja, imperialista, xenófoba, pro-Israel y llena de violadores en potencia. Ojalá desaparecieramos, sería un mundo mejor.

Respetemos las costumbres y viva la multiculturalidad!!
0 K 6
bubiba #7 bubiba
#5 pues nada, le escribes a Trump y Netanyahu que son los que acordaron con Turquia patrocinar al gobierno sirio actual contra el málisimo pero laico Assad que era alauita la rama mas light del islam. Porque claro los güenos lo que hacen es quitar dictadores malísimos y poner yihadistas de bien
0 K 10

menéame