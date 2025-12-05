Grado suspende de empleo y sueldo a una profesora de la escuela infantil por «perder el control» con un alumno

El Ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario tras conocer lo ocurrido por un informe de la directora de la escuela, que presenció los hechos El Ayuntamiento de Grau ha bierto un expediente disciplinario y suspendido de forma cautelar de empleo y sueldo a una profesora de la escuela de 0 a 3 años, que el pasado 24 de noviembre presuntamente «perdió el control» con uno de los pequeños. La concejalía de Educación tuvo conocimiento del episodio por un informe de la directora del centro, que presenció la situación, que consideró completame