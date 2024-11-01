edición general
4 meneos
48 clics
Graban la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en Las Negras: "Mira cómo le está vacilando"

Graban la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha en Las Negras: "Mira cómo le está vacilando"  

Se trata de una de las diez narcolanchas vistas ayer en la costa de Cabo de Gata: lograron 'cazar' una de ellas

| etiquetas: narcotráfico , narcolanchas , tráfico de drogas , cabo de gata , almería
4 0 0 K 43 actualidad
1 comentarios
4 0 0 K 43 actualidad
sotillo #1 sotillo
Nos están vacilando a todos, pero los unos y los otros
0 K 11

menéame