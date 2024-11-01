El Govern de Salvador Illa admite la realidad del caos: Paneque tacha de 'lamentable' el estado de la red de Rodalies

Es un momento político delicado, porque al ser Sílvia Paneque una portavoz del PSC, su admisión de que la red está en una situación "lamentable" es un ejercicio de equilibrismo: reconoce la realidad del usuario para no perder credibilidad, pero a la vez debe gestionar el hecho de que el Gobierno central (también del PSOE) es el responsable de la infraestructura a través de Adif.