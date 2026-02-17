edición general
5 meneos
4 clics
El Govern limitará la compra especulativa de vivienda en Catalunya a través de la ley de urbanismo

El Govern limitará la compra especulativa de vivienda en Catalunya a través de la ley de urbanismo

El Executiu acepta la vía que los Comuns ya han presentado en el Parlament en plena negociación de presupuestos tras el aval de los expertos

| etiquetas: govern , viviendas
4 1 0 K 55 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
angelitoMagno #2 angelitoMagno
A esto se refería ayer una sindicalista, en una noticia en la que varios malinterpretaron que se hablaba de meter a gente sin hogar en casas privadas: www.meneame.net/story/afra-blanco-sorprende-aun-haya-gente-considere-d
0 K 17
#3 jaramero
Pues no me ha quedado claro cómo lo harán.

Pero vamos con obligar a empadronarse al titular de la vivienda y que no pueda haber contratos de alquiler ligados a dicho domicilio sería un paso adelante para recuperar la vivienda residencial de las garrapatas piojosas hdlgp.
0 K 7

menéame