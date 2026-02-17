·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9512
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
7521
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
6093
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
5268
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5378
clics
Ponseti, en shock tras su último viaje a San Francisco: "La sociedad se les está yendo de las manos"
más votadas
548
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
390
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
498
Nuevas imágenes y un testigo acreditan que fueron los fascistas quienes tendieron una emboscada en Lyon
271
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
566
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
4
clics
El Govern limitará la compra especulativa de vivienda en Catalunya a través de la ley de urbanismo
El Executiu acepta la vía que los Comuns ya han presentado en el Parlament en plena negociación de presupuestos tras el aval de los expertos
|
etiquetas
:
govern
,
viviendas
4
1
0
K
55
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
55
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
angelitoMagno
A esto se refería ayer una sindicalista, en una noticia en la que varios malinterpretaron que se hablaba de meter a gente sin hogar en casas privadas:
www.meneame.net/story/afra-blanco-sorprende-aun-haya-gente-considere-d
0
K
17
#1
snowdenknows
Relacionado
www.meneame.net/m/actualidad/govern-catalan-condiciona-parte-fondos-pu
0
K
10
#3
jaramero
Pues no me ha quedado claro cómo lo harán.
Pero vamos con obligar a empadronarse al titular de la vivienda y que no pueda haber contratos de alquiler ligados a dicho domicilio sería un paso adelante para recuperar la vivienda residencial de las garrapatas piojosas hdlgp.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero vamos con obligar a empadronarse al titular de la vivienda y que no pueda haber contratos de alquiler ligados a dicho domicilio sería un paso adelante para recuperar la vivienda residencial de las garrapatas piojosas hdlgp.