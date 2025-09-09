·
8
meneos
17
clics
El Govern y el Ejecutivo central doblan su apuesta por el Sincrotró Alba II: 1.000 millones en 14 años
La renovación del Sincrotrón ALBA da un paso más. La Generalitat invierte 465 millones de euros, mientras que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades compromete 461 millones
|
alba
,
sincrotrón
,
cerdanyola
,
ciencia
6
2
0
K
73
ciencia
1 comentarios
#1
Robus
Promete… ya…
0
K
12
1
