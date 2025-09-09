edición general
El Govern y el Ejecutivo central doblan su apuesta por el Sincrotró Alba II: 1.000 millones en 14 años

La renovación del Sincrotrón ALBA da un paso más. La Generalitat invierte 465 millones de euros, mientras que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades compromete 461 millones

1 comentarios
Robus #1 Robus
Promete… ya… :roll:
