La gota que colmó el vaso de Espinosa de los Monteros: así se cocinó el paso adelante de los purgados de Vox

Os subo esta noticia porque os muestra claramente cómo vividores y parásitos os quieren gobernar y parasitar: "Aquellos cantos de sirena no terminaron de convencer al empresario [Espinosa] que, sin embargo, ya tenía claro desde entonces el rumbo que iba a tomar: la fundación de un think tank para acuñar nuevas ideas en el ámbito de la derecha". O bien: "el congreso extraordinario que plantean para [quitar a Abascal de en medio] tiene que ser convocado por el Centro Ejecutivo Nacional, que está controlado totalmente por Abascal."