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La gota que colmó el vaso de Espinosa de los Monteros: así se cocinó el paso adelante de los purgados de Vox

La gota que colmó el vaso de Espinosa de los Monteros: así se cocinó el paso adelante de los purgados de Vox

Os subo esta noticia porque os muestra claramente cómo vividores y parásitos os quieren gobernar y parasitar: "Aquellos cantos de sirena no terminaron de convencer al empresario [Espinosa] que, sin embargo, ya tenía claro desde entonces el rumbo que iba a tomar: la fundación de un think tank para acuñar nuevas ideas en el ámbito de la derecha". O bien: "el congreso extraordinario que plantean para [quitar a Abascal de en medio] tiene que ser convocado por el Centro Ejecutivo Nacional, que está controlado totalmente por Abascal."

| etiquetas: vox , vividores , parásitos , paguiteros
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4 comentarios
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plutanasio #2 plutanasio
Esto ya lo predijo Torrente Presidente.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Escissió!! No siguem menys! ????????
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Narmer #1 Narmer
#0 Me sale muro de pago. Si no es mucho inconveniente, ¿puedes poner el contenido de la noticia en un comentario?

Muchas gracias.
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sebiyorum #4 sebiyorum
#1 se puede leer en modo lectura
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menéame