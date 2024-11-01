Google recupera un vídeo «borrado» de Nest en un caso de secuestro de gran repercusión mediática. [ENG]

Al igual que la mayoría de las cámaras de seguridad domésticas habilitadas para la nube, los productos Nest de Google no ofrecen almacenamiento a largo plazo a menos que se pague una cuota mensual. Sin embargo, es posible que ese vídeo no desaparezca en el éter digital justo a tiempo. Los investigadores que se ocupan del sonado secuestro de Nancy Guthrie han publicado un vídeo de la cámara del timbre Nest de Guthrie, un vídeo que se creía que había sido borrado porque Guthrie no pagaba por el servicio.