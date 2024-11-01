edición general
Google recupera un vídeo «borrado» de Nest en un caso de secuestro de gran repercusión mediática. [ENG]

Al igual que la mayoría de las cámaras de seguridad domésticas habilitadas para la nube, los productos Nest de Google no ofrecen almacenamiento a largo plazo a menos que se pague una cuota mensual. Sin embargo, es posible que ese vídeo no desaparezca en el éter digital justo a tiempo. Los investigadores que se ocupan del sonado secuestro de Nancy Guthrie han publicado un vídeo de la cámara del timbre Nest de Guthrie, un vídeo que se creía que había sido borrado porque Guthrie no pagaba por el servicio.

Gry #2 Gry
Nunca se borra nada. Solo se marca como "borrado" en la base de datos. :-P
nopolar #1 nopolar
No es lo mismo "no garantizar la permanencia de un archivo" que "no dejar acceder a un archivo" que "borrar inmediatamente un archivo de forma irreversible".
Seguramente sea mucho mas fácil de gestionar el marcar algo como "borrable si hace falta espacio" como pasa en las cosas de la papelera de reciclaje que ponerse a borrar a conciencia cada cosa cuya fecha de acceso expira.
