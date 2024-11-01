edición general
4 meneos
295 clics
Google lanza en España un mapa que alerta del riesgo de inundación en tu zona: así puedes verlo y guardarlo

Google lanza en España un mapa que alerta del riesgo de inundación en tu zona: así puedes verlo y guardarlo

España y Portugal están en riesgo por un temporal de borrascas que podría dejar zonas de la península inundadas. Google ahora tiene un mapa que alerta de la situación

| etiquetas: google , mapa , inundaciones , españa , portugal
3 1 0 K 47 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 47 actualidad
#1 Quillotro
Ha sido diseñada por Mazón en El Ventorro.
0 K 20
Bapho #2 Bapho
Paso de dar publicidad a Google. Que corten con Trump y hablamos.
0 K 11
Olarcos #3 Olarcos
Pues que ponga como lugares inundables sierras que tienen 2500 metros de altura... no sé yo.
0 K 10

menéame