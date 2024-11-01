Ya no podrás instalar aplicaciones externas en tu Android. A partir de 2026/2027, Google exigirá la verificación por parte del desarrollador para todas las aplicaciones de Android en dispositivos certificados, incluidas aquellas instaladas fuera de la Play Store. (Eng)
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www.meneame.net/story/f-droid-esta-bajo-amenaza-google-esta-cambiando-
Android solo te dejará instalar aplicaciones que hayan sido creadas por desarrolladores registrados. No importa la tienda o si es un apk subido a un servidor.
Es gratuito.
De la misma web:
"Soluciones
La verificación de los desarrolladores se aplicará en dispositivos certificados con Google Play Services instalado, que es la mayoría de los dispositivos Android. Hay opciones para evitar la restricción:
* Utilice un sistema Android gratuito y sin censura como /e/os, LineageOS o GrapheneOS que no preinstale los servicios de Google Play.
* &
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pero a ver como evolucionan una vez actualicen el cambio,
de todos modos por adb sigue siendo lo mismo
Básicamente, si herramientas como f-droid desaparecen, habrá dos apps que no vayan por el store, y será complicadísimo enterarse de que existen.
La solución de meterse otro sistema operativo me hace gracia, igual que rootear el teléfono... Como ambas cosas son sencillas....