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Google exigirá la verificación por parte del desarrollador

Google exigirá la verificación por parte del desarrollador

Ya no podrás instalar aplicaciones externas en tu Android. A partir de 2026/2027, Google exigirá la verificación por parte del desarrollador para todas las aplicaciones de Android en dispositivos certificados, incluidas aquellas instaladas fuera de la Play Store. (Eng)

| etiquetas: android , verificación , piaggio , google
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12 comentarios
7 2 1 K 98 tecnología
cocolisto #4 cocolisto
A mi me da igual. Mis dispositivos son Huawei.A la m. google.
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#10 eipoc *
#4 yo me he planteado el cambio cuando mi dispositivo no pueda más. La verdad que WhatsApp me da igual pero youtube no. ¿Se puede instalar la aplicación? ¿Y las del banco?
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#7 Mustela
#6 La utilidad de un móvil es en realidad estar disponible en cualquier parte, algo que incluso tampoco es imprescindible. Google sobra en nuestras vidas aunque nos quieran hacer creer de lo contrario, es más, Android no lo inventó Google.
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#9 Onaj *
#7 Un movil es un pequeño ordenador de bolsillo y si, por ponerte un ejemplo rápido, las aplicaciones de mapas no me funcionan porque la localización usa las librerías de Google Play prefiero tener un iPhone.
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javibaz #12 javibaz
#9 prueba un Huawei.
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#2 Mustela
Relacionada de hace un par de semanas: "F-Droid está bajo amenaza. Google está cambiando la forma en que instala aplicaciones en su dispositivo. Necesitamos su ayuda"
www.meneame.net/story/f-droid-esta-bajo-amenaza-google-esta-cambiando-
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#3 Onaj
Errónea. Sí que puedes instalar aplicaciones externas.

Android solo te dejará instalar aplicaciones que hayan sido creadas por desarrolladores registrados. No importa la tienda o si es un apk subido a un servidor.


Es gratuito.
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#5 Onaj
#3 Ahora que entro al repo, la noticia no es errónea, es microblogging con información incorrecta.
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#1 Mustela
¿Quieres tener el control de tu móvil sin la autoridad del Oh todopoderoso Google? ¡De qué vas!

De la misma web:

"Soluciones

La verificación de los desarrolladores se aplicará en dispositivos certificados con Google Play Services instalado, que es la mayoría de los dispositivos Android. Hay opciones para evitar la restricción:

* Utilice un sistema Android gratuito y sin censura como /e/os, LineageOS o GrapheneOS que no preinstale los servicios de Google Play.
* &

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#6 Onaj
#1 Para mi uso y el de mucha gente quitarle Google play al móvil es quitarle un 30% de su utilidad.
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#8 marcotolo
tambien hay varios proyectos tipo anyapk por github,
pero a ver como evolucionan una vez actualicen el cambio,
de todos modos por adb sigue siendo lo mismo
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#11 scalvo *
Sí, y como mucha gente sabe instalar cosas por adb, o como siempre tienes un ordenador a mano con el sdk de android instalado, dará igual.

Básicamente, si herramientas como f-droid desaparecen, habrá dos apps que no vayan por el store, y será complicadísimo enterarse de que existen.

La solución de meterse otro sistema operativo me hace gracia, igual que rootear el teléfono... Como ambas cosas son sencillas....
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menéame