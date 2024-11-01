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F-Droid está bajo amenaza. Google está cambiando la forma en que instala aplicaciones en su dispositivo. Necesitamos su ayuda

F-Droid está bajo amenaza. Google está cambiando la forma en que instala aplicaciones en su dispositivo. Necesitamos su ayuda

F-Droid es el ecosistema de distribución de aplicaciones para Android en el que tu libertad como usuario es lo primero. Descubre nuestra tienda de aplicaciones, explora el mundo de aplicaciones libres y de código abierto (FOSS) y aprende sobre nuestras herramientas de distribución de aplicaciones. a partir de septiembre de 2026, todos los desarrolladores de aplicaciones para Android deberán registrarse de forma centralizada en Google antes de que su software pueda instalarse en cualquier dispositivo. No solo las aplicaciones de Play Store: tod

| etiquetas: keepandroidopen , soberania , monopolios , ue
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3 comentarios
19 3 0 K 154 actualidad
Laro__ #2 Laro__
Al final, vamos a tener que instalar hardware y software chino para poder ser más libres. ¡tiene coj*nes!
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ruinanamas #3 ruinanamas
A diferencia de los ordenadores, no tenemos el control de los móviles, no podemos hacer con ellos lo que queramos, desbloquear el bootloader e instalar una custom firmware cada vez es mas complejo o directamente imposible y algunas aplicaciones no funcionan bien, ya sea porque están desarrolladas para que funcionen con los servicios de google o con una versión muy concreta de android y luego dan problemas los widgets o se cierran las apps... Y para colmo lo poco que hay libre es caro.

Replantear un cambio buscando mas libertad cada vez es mas complicado.
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menéame