F-Droid está bajo amenaza. Google está cambiando la forma en que instala aplicaciones en su dispositivo. Necesitamos su ayuda

F-Droid es el ecosistema de distribución de aplicaciones para Android en el que tu libertad como usuario es lo primero. Descubre nuestra tienda de aplicaciones, explora el mundo de aplicaciones libres y de código abierto (FOSS) y aprende sobre nuestras herramientas de distribución de aplicaciones. a partir de septiembre de 2026, todos los desarrolladores de aplicaciones para Android deberán registrarse de forma centralizada en Google antes de que su software pueda instalarse en cualquier dispositivo. No solo las aplicaciones de Play Store: tod