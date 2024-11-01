Keep Android Open: Defensa de Android como plataforma libre y abierta

En agosto de 2025, Google anunció que, a partir de septiembre de 2026, ya no será posible desarrollar aplicaciones para la plataforma Android sin haberse registrado previamente en Google. Este registro implicará pagar tarifas a Google, aceptar los términos y condiciones de Google, subir un documento de identidad gubernamental oficial, subir evidencia de la clave de firma privada del desarrollador, y listar todos los identificadores de aplicaciones actuales y futuros.