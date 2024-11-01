edición general
Google demandada por usar Gemini para rastrear información privada en Gmail, Google Chat y Meet

Una demanda colectiva en San José acusa a Google de activar ilegalmente Gemini en Gmail, Chat y Meet, permitiendo que la IA analice mensajes y archivos sin consentimiento. Según la denuncia, Gemini se activó por defecto en octubre y desactivarlo exige navegar complejas opciones. Se alega violación de la Ley de Privacidad de California de 1967. Google no ha comentado. El caso podría definir cómo aplican leyes antiguas a la IA moderna. Pese a controversias, Alphabet ganó $100 mil millones en 2024, 30% más que en 2023.

jm22381
Skynet no va a necesitar pegar ni un sólo tiro porque va a conocer todos nuestros secretos... :roll:
Gry
#1 Las IA están desesperadas por conseguir más datos de entrenamiento y ya han acabado con todo lo que podían sacar de lo publicados en abierto en Internet.

Ahora solo les queda la opción de ir directamente a por la fuente, los humanos. Por eso están metiéndola con calzador en todas partes, desde el SO hasta los televisores.

Dentro de poco vamos a tener IAs que generen mundos virtuales y farmeen a los jugadores por datos, como en Matrix.
FranBarUnrelated
Google es el mal, por si alguien no se ha enterado aún.
