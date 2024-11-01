Google demandada por usar Gemini para rastrear información privada en Gmail, Google Chat y Meet

Una demanda colectiva en San José acusa a Google de activar ilegalmente Gemini en Gmail, Chat y Meet, permitiendo que la IA analice mensajes y archivos sin consentimiento. Según la denuncia, Gemini se activó por defecto en octubre y desactivarlo exige navegar complejas opciones. Se alega violación de la Ley de Privacidad de California de 1967. Google no ha comentado. El caso podría definir cómo aplican leyes antiguas a la IA moderna. Pese a controversias, Alphabet ganó $100 mil millones en 2024, 30% más que en 2023.