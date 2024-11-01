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Google afirma que la Unión Europea es un peligro para la privacidad de los usuarios en Internet

Google afirma que la Unión Europea es un peligro para la privacidad de los usuarios en Internet

A finales de abril, hablábamos de que la Unión Europea quiere obligar a Google a compartir tus búsquedas vulnerando así tu privacidad. Qué escribes, qué ves y dónde haces clic, y ahora la compañía se ha pronunciado. Google toma ahora el relevo criticando de forma pública las intenciones de la Unión Europea. En concreto, las criticas llegaron por parte de Sergei Vassilvitskii, un distinguido científico de Google, el cual ha enviado un aviso a los reguladores europeos y tiene previsto reunirse con ellos.

| etiquetas: google , unión europea , privacidad , usuarios en internet
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8 comentarios
9 0 0 K 157 tecnología
Arzak_ #1 Arzak_
Google es un peligro para la privacidad de los usuarios en Internet. 8-D
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#3 concentrado
#1 En realidad Google sólo está dispuesta a compartir tus búsquedas y vulnerar así tu privacidad si se lo pide el gobierno de los EEUU, como ya ha hecho con anterioridad. Lo que está diciendo en el fondo es que la UE vulnera el dominio de los EEUU, tal y como ya ha dejado claro Trump en más de una ocasión.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
Joder , estos de El Mundo Today casi me la clavan.
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josde #8 josde
#2 El chapuzas es como el Mundio Tolay, dan risa muchas de las cosas que publica.
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josde #5 josde
Y Google para la privacidad de toda la gente del planeta.
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YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre
Habló de putas la tacones :shit:
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MisturaFina #7 MisturaFina
Google también roba!
Todos roban!
Código libre y fin del asunto!
Llevo años diciéndolo, me aburro...
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founds #4 founds
Te tienes que reír, pero me encanta este dicho: le dijo la sartén al cazo
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menéame