Google afirma que la Unión Europea es un peligro para la privacidad de los usuarios en Internet

A finales de abril, hablábamos de que la Unión Europea quiere obligar a Google a compartir tus búsquedas vulnerando así tu privacidad. Qué escribes, qué ves y dónde haces clic, y ahora la compañía se ha pronunciado. Google toma ahora el relevo criticando de forma pública las intenciones de la Unión Europea. En concreto, las criticas llegaron por parte de Sergei Vassilvitskii, un distinguido científico de Google, el cual ha enviado un aviso a los reguladores europeos y tiene previsto reunirse con ellos.