Golpe histórico al narcotráfico en Italia: más de 380 detenidos en una macrooperación

Una macrooperación policial contra el narcotráfico en varias provincias italianas se ha saldado con la detención de 384 personas, entre ellas 166 ciudadanos extranjeros, y la incautación de más de 1.500 kilos de estupefacientes, en su mayoría cannabis, aunque también cocaína y heroína. Las fuerzas de seguridad han identificado a 95.164 personas (entre ellas más de 10.000 menores de edad y 16.000 extranjeros).

Esto afectará a la maltrecha economía Italiana, mucha pez gordo va a verse implicado y puede producir efectos no deseados
Ya van para allá cinco portaaviones de EEUU, doce destructores, siete fragatas, tres submarinos a reacción nuclear, 20.000 marines recios, una brigada paracaidista y Corina Machado.

¡El narcotráfico no vencerá!

¡Resistid italianos! :hug:
