"Golden" Official Lyric Video from KPop Demon Hunters. Vídeo letra "Golden" de "Las Guerreras K-pop"

Vídeo oficial con la letra de la canción "Golden" de la película "KPop Demon Hunters", ya disponible en Netflix. Cuando no están actuando llenando estadios, las superestrellas del KPop Rumi, Mira y Zoey usan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural siempre presente. Juntas, deben enfrentarse a su mayor enemigo hasta ahora: una irresistible banda rival de demonios disfrazados.