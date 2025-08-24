"Golden" Official Lyric Video from KPop Demon Hunters. Vídeo letra "Golden" de "Las Guerreras K-pop"

Vídeo oficial con la letra de la canción "Golden" de la película "KPop Demon Hunters", ya disponible en Netflix. Cuando no están actuando llenando estadios, las superestrellas del KPop Rumi, Mira y Zoey usan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural siempre presente. Juntas, deben enfrentarse a su mayor enemigo hasta ahora: una irresistible banda rival de demonios disfrazados.
| etiquetas: golden , demon hunters , guerreras , kpop
We're goin' up, up, up, it's our moment
You know together we're glowin'
Gonna be, gonna be golden
Oh-oh-oh, up, up, up with our voices
영원히 깨질 수 없는
Gonna be, gonna be golden
cnnespanol.cnn.com/2025/08/24/entretenimiento/ninos-obsesionados-kpop-
Creo que spam no es el mejor voto, por si lo quieres cambiar a irrelevante, o algo así. Puedes revisar mis envíos para cerciorarte.
no te preocupes, todos nos equivocamos
Mejor plagio: www.youtube.com/watch?v=6ZUIwj3FgUY
Aunque también puede ser como el regueton, que todo el puto kpop es igual
youtu.be/5oWeQj4UuAY?si=9KSknBqYPmwcG812
Las únicas "Golden songs" que molan.