"Golden" Official Lyric Video from KPop Demon Hunters. Vídeo letra "Golden" de "Las Guerreras K-pop"

Vídeo oficial con la letra de la canción "Golden" de la película "KPop Demon Hunters", ya disponible en Netflix. Cuando no están actuando llenando estadios, las superestrellas del KPop Rumi, Mira y Zoey usan sus identidades secretas como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural siempre presente. Juntas, deben enfrentarse a su mayor enemigo hasta ahora: una irresistible banda rival de demonios disfrazados.

Mi sobrina me tortura. He desarrollado síndrome de Estocolmo y todo :shit:


We're goin' up, up, up, it's our moment
You know together we're glowin'
Gonna be, gonna be golden
Oh-oh-oh, up, up, up with our voices
영원히 깨질 수 없는
Gonna be, gonna be golden
#1 Mis condolencias. Ni se me ha ocurrido abrir la noticia, por si acaso sonase algo
#1 te entiendo, mis hijos me tienen igual.
Niños cuentan por qué están obsesionados con "KPop Demon Hunters"
cnnespanol.cnn.com/2025/08/24/entretenimiento/ninos-obsesionados-kpop-
Ya no hacen falta ni cantantes, ni hacer música, ni nada de nada.
Amigo @Garm

Creo que spam no es el mejor voto, por si lo quieres cambiar a irrelevante, o algo así. Puedes revisar mis envíos para cerciorarte.
no te preocupes, todos nos equivocamos :hug:
Buena canción
Mejor plagio: www.youtube.com/watch?v=6ZUIwj3FgUY

Aunque también puede ser como el regueton, que todo el puto kpop es igual
#5 más que plagio diría que tiene una base muy similar, pero ese es el problema de gran parte del kpop
