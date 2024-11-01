edición general
El Gobierno ve margen para aguantar tras el nuevo portazo de Junts

"Vamos a trabajar como siempre, votación a votación", señalan en Moncloa, donde a priori no ven un cambio sustancial en la posición de Puigdemont, que tampoco había garantizado la estabilidad de la legislatura. Ya eran pesimistas respecto al apoyo de Junts a los Presupuestos y Sánchez quería seguir

Supercinexin #2 Supercinexin
En el fondo Chunts llevan desde antes incluso de la investidura chillando como gorrinos que si no van a aprobar nada que si Sánchez mal que si mira quién viene arrastrándose ahora que sí vas a flipar Sánchez te la vamos a liar porque estás en nuestras manos.

O sea, unos desgraciaos faroleros chulos y miserables de los que no te puedes esperar nada bueno, como todas las derechas catalanas a lo largo de la Historia. Pero éstos lerdos además lo decían abiertamente desde el principio.

Y Sánchez,
Barney_77 #3 Barney_77
#2 En el fondo, lo que podemos inferir de todo esto es que a Sanchez le ha preocupado mas aferrarse al poder que tener un proyecto solido de gobierno. Lo he dicho desde verano del 23, si Pedro hubiera convocado elecciones ante la imposibilidad de conseguir apoyos fiables, habria obtenido mejor resultado, se podria haber presentado como un buen politico que, ante la disyuntiva de pactar de forma puntual y estar siempre bajo el chantaje de 7 votos, preferia convocar elecciones y tratar de desbloquear lo que al final se ha encontrado, una situacion de desgobierno, tres años sin presupuestos, ausencia de capacidad legislativa y paralisis institucional.
Ortzi_ #4 Ortzi_
#3 Si Sánchez hubiese vuelto a convocar elecciones llevaríamos varios años con gobierno del PP-VOX.
Barney_77 #5 Barney_77
#4 No creo. Es unicamente mi opinion, pero creo que Pedro habria mejorado datos y habria podido buscar una aritmetica parlamentaria menos infernal que la que tiene ahora. No digo que hubiera ganado las elecciones, pero habria mejorado resultados y tendria un panorama mas gobernable.
Supercinexin #8 Supercinexin
#3 "aferrarse al poder". La verdad, si vas a empezar a discutir diciendo gilipolleces, mejor déjalo.

A Sánchez lo hemos votado millones de españoles, lo mismo que a sus socios de gobierno que lo han investido. Sánchez está ahí democráticamente para cumplir su programa, no está "aferrándose" a nada. ¿Qué coño quieres que haga, que dimita porque a los derechistas os cae mal? No existe argumento lógico alguno para defender la estupidez esa de que Sánchez "se aferra al…   » ver todo el comentario
#11 AlexGuevara
#2 Tu anticatalanismo furibundo te nubla en entendimiento
#6 jaramero
El puchimón traicionó a sus votantes independentistas un minuto después de tomar el cargo.

Lo único que aceptaría para seguir adelante es algún carguito de esos de no hacer nada para él y sus esbirros.

Hay mayoría absoluta de derechas en eñ parlamento, pero como sólo están pensando en apuñalarse los unos a los otros, hay Sánchez para rato.
Don_Pixote #7 Don_Pixote
Junts basa su existencia en la crispación, y no hay mejor crispación para el independentismo que un gobierno de derechas que es una máquina en crear independentistas…

Me apuesto lo que quieras que si gana la derecha en este país tendremos otra vez oleadas de catalanes que “otra vez” se sienten muy muy independentistas… :popcorn: , que estos años estaban en hibernación
Barney_77 #1 Barney_77
Pedro Sanchez va a hacer como el infame Rubiales www.youtube.com/watch?v=Nf8MiHSE-ps
#10 Juantxi
Junta podrá apoyar una moción de censura y traicionar a los catalanes para salvar sus intereses económicos y el culo de su líder exiliado.
¿Pero después?
Jaime131 #9 Jaime131
Claro que sí, hay que aferrarse a las poltronas como sea.
