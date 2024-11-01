El Gobierno ve margen para aguantar tras el nuevo portazo de Junts

"Vamos a trabajar como siempre, votación a votación", señalan en Moncloa, donde a priori no ven un cambio sustancial en la posición de Puigdemont, que tampoco había garantizado la estabilidad de la legislatura. Ya eran pesimistas respecto al apoyo de Junts a los Presupuestos y Sánchez quería seguir
O sea, unos desgraciaos faroleros chulos y miserables de los que no te puedes esperar nada bueno, como todas las derechas catalanas a lo largo de la Historia. Pero éstos lerdos además lo decían abiertamente desde el principio.
Y Sánchez,… » ver todo el comentario
A Sánchez lo hemos votado millones de españoles, lo mismo que a sus socios de gobierno que lo han investido. Sánchez está ahí democráticamente para cumplir su programa, no está "aferrándose" a nada. ¿Qué coño quieres que haga, que dimita porque a los derechistas os cae mal? No existe argumento lógico alguno para defender la estupidez esa de que Sánchez "se aferra al… » ver todo el comentario
Lo único que aceptaría para seguir adelante es algún carguito de esos de no hacer nada para él y sus esbirros.
Hay mayoría absoluta de derechas en eñ parlamento, pero como sólo están pensando en apuñalarse los unos a los otros, hay Sánchez para rato.
Me apuesto lo que quieras que si gana la derecha en este país tendremos otra vez oleadas de catalanes que “otra vez” se sienten muy muy independentistas… , que estos años estaban en hibernación
¿Pero después?