El Gobierno Vasco urge a la ministra de Sanidad a abrir un proceso de diálogo real sobre la reforma del Estatuto Marco

El consejero del Gobierno Vasco, ha manifestado hoy su desacuerdo con el procedimiento seguido por el Ministerio de Sanidad en la elaboración de la Reforma del Estatuto Marco de los Servicios de Salud, una norma que es de exclusiva responsabilidad del propio Ministerio. subrayando la falta de un proceso de participación efectivo y de diálogo estructurado con los y las profesionales del sector sanitario, especialmente con el colectivo médico, al que el texto “no reconoce adecuadamente ni en sus funciones ni en sus condiciones de trabajo”.