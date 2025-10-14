El Gobierno utilizará terrenos de antiguas cárceles para construir 1.332 viviendas protegidas en ocho provincias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el traspaso al patrimonio de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) —que tiene previsto convertirse en la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo— de ocho instalaciones y terrenos de antiguas cárceles que, de haber albergado celdas, pasarán a convertirse en 1.332 viviendas "protegidas y asequibles" en ocho provincias de cinco comunidades autónomas.
| etiquetas: cárceles , viviendas protegidas
