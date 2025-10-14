edición general
El Gobierno utilizará terrenos de antiguas cárceles para construir 1.332 viviendas protegidas en ocho provincias

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el traspaso al patrimonio de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) —que tiene previsto convertirse en la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo— de ocho instalaciones y terrenos de antiguas cárceles que, de haber albergado celdas, pasarán a convertirse en 1.332 viviendas "protegidas y asequibles" en ocho provincias de cinco comunidades autónomas.

ElBeaver #1 ElBeaver
Eso es una broma, se necesitan al menos 300,000 viviendas públicas.
Mala #2 Mala
#1 Una media 166 viviendas por provincia. Problema de la vivienda resuelto. Vergüenza debería darle a rtve hacerse eco de esta mierdecilla de noticia.
#3 ddomingo
Prometer hasta meter y una vez metido olvidar lo prometido.

¿Donde están las 184.000 viviendas de protección que prometió Sánchez?
#4 poxemita
Los socialistas de alto grado parece que han puesto su vista en recintos carcelarios.
