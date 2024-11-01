Gobierno de Trump aumenta capacidad de agencia hipotecaria para comprar bonos

El director federal de finanzas de vivienda del presidente Donald Trump, Bill Pulte, otorgó discretamente a los prestamistas respaldados por el gobierno la autoridad para casi duplicar una compra de bonos de 200.000 millones de dólares que Trump ordenó para intentar reducir las tasas hipotecarias, un movimiento que podría introducir un nuevo nivel de riesgo para las empresas.
| etiquetas: eeuu , trump , gobierno , bonos
