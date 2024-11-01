edición general
Gobierno de Trump aumenta capacidad de agencia hipotecaria para comprar bonos

El director federal de finanzas de vivienda del presidente Donald Trump, Bill Pulte, otorgó discretamente a los prestamistas respaldados por el gobierno la autoridad para casi duplicar una compra de bonos de 200.000 millones de dólares que Trump ordenó para intentar reducir las tasas hipotecarias, un movimiento que podría introducir un nuevo nivel de riesgo para las empresas.

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Trump Palomo, yo me lo guiso yo me lo como
Mangione #5 Mangione *
Miedito de lo que haga el nepo-baby come-culos de Pulte...
#2 Nasser
Y si les falta más dinero pondrán la máquina de hacer dolares que pagará el resto del mundo
lib_free #3 lib_free
#2 Antes de final de año empezará su hiperinflación, esperan controlar la reserva federal para imprimir sin control. Trump cree que con un dolar a la baja la industria volverá a EEUU yo creo que será la trampa final, nadie quierrá tener liquidez para no perder valor, las bolsas subirán porque van a inyectar mucha pasta pero luego el crash será apoteósico. Supongo que hay un plan para substituir al dolar pero ya la confianza estará rota, Es el fin de la hegemonia del dolar y la aceleración del declive de la hegemonia de EEUU.
Desideratum #4 Desideratum
#2 ""Y si les falta más dinero pondrán la máquina de hacer dolares que pagará el resto del mundo""

Me temo que hay una parte del mundo cada vez más grande e importante que no está dispuesta a hacerlo.
