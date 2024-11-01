edición general
El Gobierno tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado

El Ministerio de Justicia tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El Departamento de Félix Bolaños ha pedido un informe al Tribunal Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, según fuentes del Gobierno. Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz fuera condenado por el Supremo el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador

#1 VFR
xD xD xD no podía saberse
2 K 31
sat #3 sat
#1 y #2 En la propia entradilla pone que la petición ha sido solicitada por dos particulares pero se les ha olvidado poner que el ministerio de justicia está obligado a dar curso a esa petición. Así parece que es el perro el que va a indultarlo.

Por otro lado yo preferiría que fuera el constitucional el que anulara la sentencia y sacarle los colores al supremo.
4 K 53
#6 VFR
#3 Si le indultan, o mejor cuando le indulten, no serán los particulares quienes lo hagan.
Yo preferiría que se renovara antes el constitucional antes de decidir
0 K 10
sat #8 sat
#6 Cuando eso llegue hablamos. En cualquier caso yo prefiero que indulten a este señor a que indulten a terroristas y corruptos condenados con pruebas.
0 K 11
#11 VFR
#8 yo prefiero que no indulten a nadie que no se arrepienta de sus delitos
0 K 10
sat #12 sat
#11 Estamos de acuerdo.
0 K 11
#7 Tensk
#3 Yo lo que quisiera saber es quiénes son esos dos "ciudadanos particulares", no su identidad, que eso me trae sin cuidado, sino si tienen carnet del PSOE o similar.

Vamos, dos particulares, ya,, sí...
0 K 10
sat #9 sat *
#7 no conocía yo esa norma de que por tener carnet del PSOE no puedes solicitar un indulto. Y mira que llevo años trabajando con normas y leyes.
0 K 11
#10 Tensk
#9 ¿He dicho yo que exista tal norma o que deba tan siquiera existir? Venga, ya pasó, ya pasó.
0 K 10
pitercio #5 pitercio
Para que te indulten de un delito tienes que reconocerlo. Si hace eso, está acabado.
0 K 17
#2 guillersk
Sorpreson en las gaunas!!!!!
0 K 11
#4 Raúl63
Claro, ahora lo indultan y así evitan que el caso llegue a Bruselas.
0 K 7

