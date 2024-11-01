El Gobierno tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado

El Ministerio de Justicia tramita una petición de indulto para el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El Departamento de Félix Bolaños ha pedido un informe al Tribunal Supremo, después de que dos particulares hayan solicitado su indulto total, según fuentes del Gobierno. Se trata de la primera petición de indulto después de que García Ortiz fuera condenado por el Supremo el pasado mes de noviembre a dos años de inhabilitación por revelación de secretos del empresario Alberto González Amador