El Gobierno someterá a información pública el informe sobre el estado de conservación del lobo

El Gobierno someterá a información pública toda la documentación relacionada con el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo antes de convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su aprobación y, en su caso, remisión a Bruselas. El trámite de información pública incluirá tanto el informe sexenal 2019-2024 elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que concluye que el estado del lobo sigue siendo desfavorable en España, como el confeccionado por la Xunta de Galicia, que asegura lo contrario.