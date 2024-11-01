El Gobierno someterá a información pública el informe sobre el estado de conservación del lobo

El Gobierno someterá a información pública toda la documentación relacionada con el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo antes de convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su aprobación y, en su caso, remisión a Bruselas. El trámite de información pública incluirá tanto el informe sexenal 2019-2024 elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que concluye que el estado del lobo sigue siendo desfavorable en España, como el confeccionado por la Xunta de Galicia, que asegura lo contrario.
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Vamos, toda la carne disponible en el asador, para que nadie pueda aducir falta de información. Esperemos que los criterios científicos se impongan a las valoraciones políticas anticientíficas en la Conferencia Sectorial pendiente. Sin protección estricta, el lobo nunca podrá expandirse a las 3/4 partes de la península donde todavía no está presente.