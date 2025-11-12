El gobierno de Sebastien Lecornu recorta 12.000 millones en el presupuesto de la seguridad social, con el apoyo del Partido Socialista

Unos recortes salvajes firmados por Emmanuel Macron, por supuesto, pero también los votos del Partido Socialista y la abstención masiva de los grupos ecologista y comunista permitieron la aprobación por un margen de 15 votos de una anunciada masacre social y sanitaria. Un voto aún más escandaloso porque avala un conjunto de medidas en las antípodas del programa de ruptura con el que fueron elegidos los diputados del Partido Socialista, de EELV y del PCF. Un paso más del partido de la rosa para fortalecer su alianza con la oligarquía financiera.
Nos hará menos seguros, nos hará la vida más difícil, más corta en Europa. Seguramente, disolverá el tejido social, que nos queda tras décadas de crisis. Es una forma de debilitar Europa, pretendiendo hacerla más fuerte. En lugar de invertir en vida, es invertir en muerte. No va a generar crecimiento económico donde hace falta.
Francia tiene un mecanismo parecido al de solidaridad intergeneracional de España que está sobre un 10% de los ingresos de los Franceses y empezó igual que España con el 1% y ha ido subiendo año tras año.
