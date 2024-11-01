edición general
14 meneos
15 clics
Un gobierno de ricos, por y para los ricos: cuando los milmillonarios compran influencia política

Un gobierno de ricos, por y para los ricos: cuando los milmillonarios compran influencia política

La ONG Oxfan Intermón denuncia que los milmillonarios tienen 4.000 veces más oportunidades de ocupar cargos políticos que una persona corriente.

| etiquetas: gobierno , ricos , multimillonarios , política
11 3 0 K 92 actualidad
7 comentarios
11 3 0 K 92 actualidad
makinavaja #2 makinavaja
¿Y cuando los milmillonarios no han comprado influencia política? :-D :-D
2 K 26
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Cargos políticos que dependen del voto de gente corriente. Y si no son los ricos como cargos políticos, sí son los partidos que defienden sus intereses y privilegios por encima de los de aquellos que lo permiten con su voto.
0 K 16
Supercinexin #3 Supercinexin
Es la democracia que les gusta a las derechas y los liberatas. Por contra, todo lo que no sea eso exactamente, un pastao (o un lugarteniente del pastao) mandando, les parece dictadura.
0 K 16
#4 Chappie
Os engañan: Entre los ricos están también los políticos.
0 K 16
#6 Galton
PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO

Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
Anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,
Donde el mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.

Son sus padres principales,
Y es de nobles descendiente,
Porque en las…   » ver todo el comentario
1 K 15
#5 beldin
nada nuevo bajo el sol, a ver si un dia nos damos cuentas que los sistemas verticales premian el acaparamiento y fomentan el clientelismo de amiguetes.
0 K 8
#7 tierramar
El epítome de esto en españa fue Montoro: mientras aplicaba recortes, y pedía austeridad a los pobres, utilizo el gobierno para hacer más ricos a sus amigos ricos.
0 K 7

menéame