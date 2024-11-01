·
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
15
clics
Un gobierno de ricos, por y para los ricos: cuando los milmillonarios compran influencia política
La ONG Oxfan Intermón denuncia que los milmillonarios tienen 4.000 veces más oportunidades de ocupar cargos políticos que una persona corriente.
etiquetas
gobierno
ricos
multimillonarios
política
92
actualidad
7 comentarios
#2
makinavaja
¿Y cuando los milmillonarios no han comprado influencia política?
26
#1
MiguelDeUnamano
Cargos políticos que dependen del voto de gente corriente. Y si no son los ricos como cargos políticos, sí son los partidos que defienden sus intereses y privilegios por encima de los de aquellos que lo permiten con su voto.
#3
Supercinexin
Es la democracia que les gusta a las derechas y los liberatas. Por contra, todo lo que no sea eso exactamente, un pastao (o un lugarteniente del pastao) mandando, les parece dictadura.
#4
Chappie
Os engañan: Entre los ricos están también los políticos.
#6
Galton
PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO
Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
Anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
Nace en las Indias honrado,
Donde el mundo le acompaña;
Viene a morir en España,
Y es en Génova enterrado.
Y pues quien le trae al lado
Es hermoso, aunque sea fiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.
Son sus padres principales,
Y es de nobles descendiente,
Porque en las…
» ver todo el comentario
#5
beldin
nada nuevo bajo el sol, a ver si un dia nos damos cuentas que los sistemas verticales premian el acaparamiento y fomentan el clientelismo de amiguetes.
#7
tierramar
El epítome de esto en españa fue Montoro: mientras aplicaba recortes, y pedía austeridad a los pobres, utilizo el gobierno para hacer más ricos a sus amigos ricos.
