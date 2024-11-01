El Gobierno respaldó la actuación policial que acabó con la muerte de Haitam y ahora recuerda que está judicializada

Un agente explica a los sanitarios que el hombre “se ha caído al suelo” cuando intentaba reducirlo. Lo que se observa en los vídeos es que entre cinco agentes lo reducen hasta tirarlo al suelo, no que se caiga. El agente no menciona a los técnicos de emergencias las descargas táser, entre ocho y diez según ha podido contar este medio. El sanitario se da cuenta de que la versión policial no encaja con los signos mortuorios del cadáver, y cuando los agentes salen comenta a su compañera: “Me ha engañado”.