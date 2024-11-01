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El Gobierno respaldó la actuación policial que acabó con la muerte de Haitam y ahora recuerda que está judicializada

El Gobierno respaldó la actuación policial que acabó con la muerte de Haitam y ahora recuerda que está judicializada

Un agente explica a los sanitarios que el hombre “se ha caído al suelo” cuando intentaba reducirlo. Lo que se observa en los vídeos es que entre cinco agentes lo reducen hasta tirarlo al suelo, no que se caiga. El agente no menciona a los técnicos de emergencias las descargas táser, entre ocho y diez según ha podido contar este medio. El sanitario se da cuenta de que la versión policial no encaja con los signos mortuorios del cadáver, y cuando los agentes salen comenta a su compañera: “Me ha engañado”.

| etiquetas: torremolinos , taser , policia nacional , asesinato
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4 comentarios
12 2 0 K 153 actualidad
celyo #1 celyo
...envió a seis agentes que lo redujeron y descargaron sobre él al menos ocho disparos de entre 1.000 y 2.000 voltios cuando ya estaba en el suelo. También le golpearon en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax y le rociaron un gas irritante.

he visto ejecuciones menos dolorosas.
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#3 LunaTiko
Luego es delito si vas con un ACAB....
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#4 JanSolo
Un asesino no puede llevar uniforme de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.
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#2 marcotolo
es un caso aislado...
por supuesto,
todos se merecen nuestro respeto y confiar en ellos...
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menéame