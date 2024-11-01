edición general
El Gobierno reparte a dedo en mes y medio 14.223 millones en préstamos al 0% para la industria militar

El Gobierno ha repartido a dedo (sin concurso público) en mes y medio 14.223,8 millones de euros en préstamos al 0% de interés a una decena de empresas de la industria militar para financiar el desarrollo de 32 programas de armamento. Los créditos, a un interés del 0% no revisable, no exigen garantías para librar los fondos, con carácter general, y se liberarán conforme se cumplan determinados hitos en anualidades que en algún caso alcanzan hasta 2032.

Me interesa más a quién y el porqué más que el que
Felicitaciones a la nafada por haber conseguido poner en marcha el último gran golpe en Europa, ojalá y acabéis en una trinchera todos y cada uno de vosotros.

Ahora sí que sois auténticos héroes antifascistas xD
Hay que contentar al señor naranja.
"Los créditos (...) no exigen garantías"

Uy, qué bien, vamos a repetir la misma cagada que hicimos con la banca tras el estallido de la burbuja inmobiliaria :ffu:
Luego sale Yoli y protesta un rato.
