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El Gobierno reforma los copagos y fija máximos mensuales: las rentas más bajas no gastarán más de 8 euros al mes en fármacos

El Gobierno reforma los copagos y fija máximos mensuales: las rentas más bajas no gastarán más de 8 euros al mes en fármacos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del sistema de copago farmacéutico que fija nuevos límites mensuales para las rentas medias y bajas y busca reducir el impacto económico de los medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica. El decreto ley del Ministerio de Sanidad establece, así, y por primera vez, topes máximos mensuales para las personas con ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales, para "reducir desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos".

| etiquetas: copago , medicamento , rentas bajas
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9 comentarios
12 1 0 K 162 actualidad
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
¿Que dirán de esto los votontos del PP, VOX o JUNTS??????

Me imagino, que por coherencia, ellos seguirán pagando lo mismo religiosamente en la farmacia. Y si no, lo donarán a alguna ONG o fundación afín.
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sorrillo #3 sorrillo *
#1 Creo que no entiendes lo que es ser un demócrata.

Un demócrata emite su voto y respeta el resultado, lo acata si le perjudica y se beneficia si le supone un beneficio, con independencia de cual hubiera sido el sentido de su voto, ser demócrata es respetar el resultado. Y ser demócrata es respetar el voto de los demás.

Yo me alegro que distintos grupos de distintas ideologías representando a distintos grupos de la sociedad se junten para decidir conjuntamente las decisiones que nos afectan a todos.
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#4 Cualicuatrototem *
#1 Lo donarán, como con la subida de las pensiones.
2 K 22
sorrillo #5 sorrillo
#4 PP y Junts votaron a favor de la subida de las pensiones, pero como explico en # 3 un demócrata respeta las decisiones que se toman en conjunto con independencia del sentido de su voto.

www.rtve.es/noticias/20260226/congreso-escudo-social-moratoria-desahuc
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#7 Cualicuatrototem
#5 Y cuando gobernó las subió por debajo del IPC (las bajo):
www.eldebate.com/economia/20230719/que-ocurrio-pensiones-durante-etapa
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#9 fremen11
#4 o la del SMI
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allaquevamos #8 allaquevamos
#1 Pues seguramente algo parecido a lo que pueden decir los votantes del PSOE, Sumar, y demas partidos que están en el gobierno por casi dos legislaturas y han tenido tiempo más que suficiente para eliminar esta medida del PP del 2012.

Como otras muchas medidas del PP que critican a voz en grito en sus mítines electorales que siguen en su sitio.
Todos la misma mierda, no te confundas.

Aun estoy a la espera de un solo partido que gobierne y ....programa, programa, programa....
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sorrillo #2 sorrillo
Este tipo de medidas basadas en cifras de la renta deberían incorporar ya desde el primer día el criterio de actualización anual automática en base al IPC, de lo contrario "olvidarse" de actualizar las cifras es en la práctica una subida de impuestos.
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#6 laruladelnorte
la futura ley deroga la norma 16/1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, que abrió la puerta a nuevas formas de gestión privada dentro del sistema sanitario público

El PP desde siempre mirando por el interés público... :wall:
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menéame