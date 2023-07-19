El Gobierno reforma los copagos y fija máximos mensuales: las rentas más bajas no gastarán más de 8 euros al mes en fármacos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del sistema de copago farmacéutico que fija nuevos límites mensuales para las rentas medias y bajas y busca reducir el impacto económico de los medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica. El decreto ley del Ministerio de Sanidad establece, así, y por primera vez, topes máximos mensuales para las personas con ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales, para "reducir desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos".
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Me imagino, que por coherencia, ellos seguirán pagando lo mismo religiosamente en la farmacia. Y si no, lo donarán a alguna ONG o fundación afín.
Un demócrata emite su voto y respeta el resultado, lo acata si le perjudica y se beneficia si le supone un beneficio, con independencia de cual hubiera sido el sentido de su voto, ser demócrata es respetar el resultado. Y ser demócrata es respetar el voto de los demás.
Yo me alegro que distintos grupos de distintas ideologías representando a distintos grupos de la sociedad se junten para decidir conjuntamente las decisiones que nos afectan a todos.
www.rtve.es/noticias/20260226/congreso-escudo-social-moratoria-desahuc
www.eldebate.com/economia/20230719/que-ocurrio-pensiones-durante-etapa
Como otras muchas medidas del PP que critican a voz en grito en sus mítines electorales que siguen en su sitio.
Todos la misma mierda, no te confundas.
Aun estoy a la espera de un solo partido que gobierne y ....programa, programa, programa....
El PP desde siempre mirando por el interés público...