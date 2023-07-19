El Gobierno reforma los copagos y fija máximos mensuales: las rentas más bajas no gastarán más de 8 euros al mes en fármacos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma del sistema de copago farmacéutico que fija nuevos límites mensuales para las rentas medias y bajas y busca reducir el impacto económico de los medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas o de elevada carga terapéutica. El decreto ley del Ministerio de Sanidad establece, así, y por primera vez, topes máximos mensuales para las personas con ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales, para "reducir desigualdades y garantizar la continuidad de los tratamientos".