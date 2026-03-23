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El Gobierno presiona al PP para que apoye el decreto anticrisis, pero Génova no garantiza su voto a favor
El PP se pondrá en contacto con el Ejecutivo por carta este lunes porque considera que el decreto de medidas anticrisis "se queda corto"
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decreto
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#1
concentrado
¿Ayudar a la gente?, ¿ver la cara que se le queda al gobierno cuando pierde una votación? Lo segundo, sin duda.
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#17
fingulod
#15
Hace falta el voto del parlamento para que ese RD se apruebe, si no en 30 días desaparece.
¡Cuanta falta hace un poco de cultura democrática!
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#13
fingulod
#11
Es decir, ¿no tienes opinión de si bajar los precios de la gasolina o ayudar en los alquileres es bueno o malo y tienes que esperar a que tu líder te lo diga?
Yo si tengo opinión propia.
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#15
FunFrock
#13
Se ha aprobado ya con un Real Decreto, no ha hecho falta el Parlamento para rebajar el precio de la gasolina. Lo de rebajar el alquiler ¿Eso donde ha ocurrido?
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#2
JoseRvValjean
Estos hijos de puta, lamebotas y chupaojetes de Trump, hay que decirlo siempre para que todo el mundo se entere, son capaces de votar en contra dejarnos sin 15 céntimos por litro y reírse en nuestra puta cara diciendo que es culpa del Perro, hay que cagarse en dios mil veces para soportar a esta patulea de gentuza, desde luego yo bajo está presión terrorífica en el exterior en el interior con los medios de comunicación etc, hace tiempo que si soy el presidente del gobierno estaría en un hospital, eso no está pagado ni por todo el puto oro del mundo .
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K
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#14
JoseRvValjean
#7
Poniéndoles frente a un espejo, lo malo es que está gentuza preferiría que el país se hundiera por completo a admitir el fracaso que representan, sigue comiéndolo el rabo a Trump tú también amigo
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#16
FunFrock
#14
¿El espejo cual es? ¿Insultar mucho?
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7
#23
chavi
#11
Yo no se si lo q promueve el gobierno ayudará a la gente o no,
Pues entérate.
Esto no es fútbol.
Así nos va....
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K
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#22
chavi
#10
Ni puta idea de lo q lleva las medidas q llevará el Congreso por parte del Gobierno o por parte del PP.
Encima, orgulloso.....
0
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#21
chavi
#10
Tu no votas DIRECTAMENTE. Lo hacen quienes has elegido para que lo hagan. Y eres responsable de ello.
Si no te gusta lo que votan, prueba a elegir otros a ver.
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K
12
#20
chavi
#8
¿Entonces a la derecha buena os importa las personas o no?
Define "persona"
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K
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#18
chavi
El PP votando en contra de sus propias propuestas ??? no me lo puedo de creer....
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#4
Furiano.46
PP es sinónimo de llevar la contraria. Sí alguien dice blanco, ellos negro, independientemente del asunto que se trate
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11
#3
FunFrock
¿Y pq tendría el PP apoyar al gobierno del Muro? ¿No dijo Pedro Sanchez que había que alzar un muro contra la derecha y que la coalición de embestidura era fuerte?
Pues que te vote Junts, PNV y Bildu las cositas.
No entiendo pq el Gobierno tiene que pactar con la derecha fascista nazi las cosas.
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K
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#5
JoseRvValjean
#3
me cago en Dios y la gente, espero que está basura de gentuza sea destruido y todos los que les apoyan
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K
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#7
FunFrock
#5
¿Y como quieres destruir a esta gentuza y a todos los que le apoyan? ¿Con algo novedoso como sacar al jefe de la oposición y asesinarlo? ¿Buscando a quienes los votan y amenazandoles?
Explícanos, como vas a destruir a los q no piensan como tu, me interesa mucho como lo vas a hacer democraticamente
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K
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#8
Andreham
#3
¿Entonces a la derecha buena os importa las personas o no?
Porque según vuestro reciente clero, estáis ahí luchando para salvar a los españoles del Gran Reemplazo, de los comunistas, de los que quieren destruir occidente, de los que están dejando a la gente sin trabajo y sin casa...
Pero ahora resulta que no votáis a favor de medidas porque "se quedan cortas", como si no se pudiera votar por esto y luego exigir su ampliación, es algo que sólo se puede hacer una vez y ya. Así que mejor que la gente sufra mucho mucho, por votar mal.
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K
8
#10
FunFrock
#8
Yo no voto pq no estoy en el congreso, no soy diputado, soy ciudadano como tú.
Lo del gran reemplazo ¿tiene algo q ver esta votación con eso o solo metes esloganes faciles que has escuchado?
Ni puta idea de lo q lleva las medidas q llevará el Congreso por parte del Gobierno o por parte del PP. Solo expongo que el Presidente dijo que había q montar un muro contra la Derecha y la Ultraderecha, así que no entiendo pq vas a pedirle a los fascistas y nazis q te voten algo a favor cuando dices todo el rato que con ellos no se va a negociar nada y que hay q levantar un muro.
Por cierto, los presupuestos del estado, parece que el gobierno no va a presentarlos, se ve q incumplir la costitución es algo digno de admirar.
0
K
7
#9
fingulod
#3
Porque no es apoyar al gobierno. Es apoyar a la gente.
Aunque a algunos eso se les haga raro.
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K
19
#11
FunFrock
#9
¿El Gobierno va a presentar los Presupuestos Generales del Estado? Lleva toda la legislatura sin hacerlo ¿Incumplir la Costitución ayuda a la gente?
Yo no se si lo q promueve el gobierno ayudará a la gente o no, para eso está el parlamento, para que negocien.
Si no convencen al principal partido de la oposición, la cual le dijeron a la cara que no querian nada con ellos y habia que levantar un muro... no se, se consecuente.
Si levantas un muro contra el fascismo y el nazismo, no vengas despues pidiendole a los nazis y fascistas que te voten. Sigue con tu muro
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#19
chavi
*
#3
¿Y pq tendría el PP apoyar al gobierno del Muro?
Estas medidas "apoyan al gobierno" ??? Vaya.
Y no eran "las medidas del PP" ???
Pues que te vote Junts, PNV y Bildu las cositas.
Bueno, cuando pases a hacer la compra o te llegue el recibo de la luz, espero que estés feliz. "El gobierno ha perdido"
Hay que ser buuuuuuurrro.
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K
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#6
Relator
Luego que si no gobiernan en décadas... normal. Queda Perro para rato con estos incompetentes.
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#24
chavi
#6
Por desgracia lo dudo.
El parlamento es reflejo de la sociedad. Y apunta mal.
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K
12
#12
trasparente
Van a votar en contra si o si, el caso es desgastar al gobierno, lo demás es irrelevante. Luego dirán que es por un punto, una coma, o porque alguno del PSOE ha mirado mal a la matabuelos, eso es lo de menos.
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K
8
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menéame
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¡Cuanta falta hace un poco de cultura democrática!
Yo si tengo opinión propia.
Pues entérate.
Esto no es fútbol.
Así nos va....
Encima, orgulloso.....
Si no te gusta lo que votan, prueba a elegir otros a ver.
Define "persona"
Pues que te vote Junts, PNV y Bildu las cositas.
No entiendo pq el Gobierno tiene que pactar con la derecha fascista nazi las cosas.
Explícanos, como vas a destruir a los q no piensan como tu, me interesa mucho como lo vas a hacer democraticamente
Porque según vuestro reciente clero, estáis ahí luchando para salvar a los españoles del Gran Reemplazo, de los comunistas, de los que quieren destruir occidente, de los que están dejando a la gente sin trabajo y sin casa...
Pero ahora resulta que no votáis a favor de medidas porque "se quedan cortas", como si no se pudiera votar por esto y luego exigir su ampliación, es algo que sólo se puede hacer una vez y ya. Así que mejor que la gente sufra mucho mucho, por votar mal.
Lo del gran reemplazo ¿tiene algo q ver esta votación con eso o solo metes esloganes faciles que has escuchado?
Ni puta idea de lo q lleva las medidas q llevará el Congreso por parte del Gobierno o por parte del PP. Solo expongo que el Presidente dijo que había q montar un muro contra la Derecha y la Ultraderecha, así que no entiendo pq vas a pedirle a los fascistas y nazis q te voten algo a favor cuando dices todo el rato que con ellos no se va a negociar nada y que hay q levantar un muro.
Por cierto, los presupuestos del estado, parece que el gobierno no va a presentarlos, se ve q incumplir la costitución es algo digno de admirar.
Aunque a algunos eso se les haga raro.
Yo no se si lo q promueve el gobierno ayudará a la gente o no, para eso está el parlamento, para que negocien.
Si no convencen al principal partido de la oposición, la cual le dijeron a la cara que no querian nada con ellos y habia que levantar un muro... no se, se consecuente.
Si levantas un muro contra el fascismo y el nazismo, no vengas despues pidiendole a los nazis y fascistas que te voten. Sigue con tu muro
Estas medidas "apoyan al gobierno" ??? Vaya.
Y no eran "las medidas del PP" ???
Pues que te vote Junts, PNV y Bildu las cositas.
Bueno, cuando pases a hacer la compra o te llegue el recibo de la luz, espero que estés feliz. "El gobierno ha perdido"
Hay que ser buuuuuuurrro.
El parlamento es reflejo de la sociedad. Y apunta mal.