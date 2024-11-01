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El Gobierno prepara medidas sobre los efectos de la guerra pero avisa que el impacto económico es menor que tras la invasión de Ucrania

El Gobierno prepara medidas sobre los efectos de la guerra pero avisa que el impacto económico es menor que tras la invasión de Ucrania

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expuesto este martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros un informe sobre el impacto económico generado tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y el conflicto bélico a varias bandas en la región. Una de las conclusiones principales es que los efectos, a día de hoy, están siendo menores que cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania en 2021. En aquellos momentos el Gobierno aprobó un paquete de medidas importante en el que se incluyó, por ejemplo, un descuento directo para los combustibles.

| etiquetas: plan de respuesta integral , inflación , combustibles , guerra , oriente
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4 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
javibaz #3 javibaz
Irán a anunciado que Ormuz está abierto para todo el que lo quiera usar, siempre que ese petróleo no se pague en dólares.
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Ripio #1 Ripio
Este tipo se pincha jaco adulterado.
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plutanasio #4 plutanasio
No habrá más de dos o tres impactos económicos xD xD xD xD
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#2 yokitolakaka
La cuestión es no recaudar menos :troll:
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menéame