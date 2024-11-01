El Gobierno prepara medidas sobre los efectos de la guerra pero avisa que el impacto económico es menor que tras la invasión de Ucrania

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expuesto este martes en Moncloa tras el Consejo de Ministros un informe sobre el impacto económico generado tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y el conflicto bélico a varias bandas en la región. Una de las conclusiones principales es que los efectos, a día de hoy, están siendo menores que cuando se produjo la invasión de Rusia a Ucrania en 2021. En aquellos momentos el Gobierno aprobó un paquete de medidas importante en el que se incluyó, por ejemplo, un descuento directo para los combustibles.