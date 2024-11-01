edición general
El Gobierno permite a Airbus saltarse el embargo e importar tecnología israelí para el A400M y el C295

Airbus importará tecnología israelí para los aviones A400M, C295, A330MRTT y Sirtap, pese al embargo vigente desde septiembre.El Ejecutivo admite que no hay alternativas en otros mercados y dice que un veto "supondría un impacto industrial, de empleo y tecnológico" y "afectaría a la autonomía estratégica y los intereses nacionales" Alemania exige sistemas israelíes para sus A400M, vinculados a un contrato de 260 millones. Las plantas españolas integran estos equipos y las actualizaciones buscan mantener la competitividad del programa hasta 2030

