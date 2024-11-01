El Gobierno se pasa al modelo alemán: en 2026 habrá un abono único de transporte para viajar con un solo pago. Tiene letra pequeña

El sistema plantea una estructura de precios radicalmente sencilla. Habrá una tarifa plana de 60 €/mes para el público general y una de 30 euros al mes para los jóvenes menores de 26 años. Los usuarios podrán utilizar todos los trenes de Cercanías, los de Media Distancia y las líneas de bus estatales de largo recorrido. El abono cubre, de salida, todo lo que depende del Estado: Renfe (Cercanías y Media Distancia) y las concesiones de autobuses estatales (las VAC que cruzan la península).