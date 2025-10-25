edición general
7 meneos
6 clics
El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones de euros en subvenciones a los vuelos a las islas

El Gobierno pagará a las aerolíneas 720 millones de euros en subvenciones a los vuelos a las islas

l Gobierno liquidará en las próximas semanas 720 millones de la deuda que mantiene con las aerolíneas por las subvenciones a los vuelos entre la península y los dos archipiélagos, así como con Ceuta y Melilla, aunque las compañías dicen que sigue debiendo entre 300 y 500 millones de euros.aSegún fuentes de Transportes, la deuda está contraída sobre todo con las líneas aéreas que cubren esas rutas y los trayectos interinsulares (Iberia, Air Europa, Vueling, Ryanair y Binter), pero también con las navieras que operan esas conexiones..............

| etiquetas: gobierno , pagara , subvenciones , compañias , vuelos , a las islas
5 2 0 K 83 actualidad
10 comentarios
5 2 0 K 83 actualidad
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Vaya sangría que son los vuelos de avión y viajes en barco a las Islas, resulta que los pagamos entre todos, no solo los que van a veranear allí.
0 K 20
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
eso deberian pagarlo las CCAA
0 K 8
#1 unocualquierax
Si no pagamos (el estado) ¿ no vuelan a las islas ?. Con la de turismo que hay hacia y desde allí ?.
No tienen bastante con lo que cada viajero paga de billete ?
0 K 8
#3 Pitchford
#1 Tengo entendido que las subvenciones son solo a los empadronados en las Islas, para facilitar su conexión con la península. Aunque casi todos los que conozco que las reciben no viven en las Islas a pesar de estar empadronados allí porque tienen casa en ellas.
2 K 17
Fumanchu #5 Fumanchu
#3 Pues eso es que no vives en las islas, si vives en una isla menor es necesario volar hasta para ir al médico y mi caso es el inverso vivo en las islas pero soy de fuera, si no fuera por las subvenciones de los vuelos vería a mi familia una vez al año en vez de 4 o 5.
2 K 40
#8 Pitchford
#5 Efectivamente, no vivo en las Islas y por eso los que conozco que se benefician tampoco viven en ellas..
1 K 1
Ze7eN #9 Ze7eN *
#3 #8 Me cuesta creer que hasta tú te creas semejante gilipollez. Soy de las islas y resido aquí, y todos los que disfrutamos del descuento de residente (que por cierto solo aplica al precio del billete, pagamos las tasas igual que todo el mundo), somos de aquí o vivimos aquí.

Como mucho encontrarás algún caso puntual de algún mallorquín que, temporalmente y viviendo en península, no se ha empadronado allí para poder disfrutarlo y ver a la familia. #5 #6
0 K 16
eltoloco #6 eltoloco
#3 menuda idiotez.

Claro que las usamos todos los que vivimos en las islas, cada vez que viajamos a cualquier otra parte de España o entre islas.

Y si, claro que hay gente que abusa del sistema, y viviendo fuera siguen empadronados para seguir teniendo el descuento, pero hacer de la excepción la norma es una soberana idiotez.
1 K 26
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Los residentes en las islas y Ceuta y Melilla son los que tienen el descuento en los vuelos y ferrys.
1 K 32
eltoloco #7 eltoloco
#1 se entienda que eso es el pago acumulado de los descuentos del 75% que tenemos los residentes de las islas.

Claro que si no hubiese descuento seguirían volando, pero los residentes pagaríamos 4 veces más por salir y volver a las islas.
2 K 34

menéame