El Gobierno de Moreno Bonilla lleva años incumpliendo el protocolo del cáncer de mama

El Gobierno de Moreno Bonilla lleva años incumpliendo el protocolo del cáncer de mama

El incumplimiento del protocolo desde, al menos, “los últimos cuatro o cinco años”, pone “en duda” cientos de miles de resultados de mamografías de mujeres andaluzas.

| etiquetas: incumplimiento , gobierno , andaluz , protocolo , cáncer , mama
Moreno Bonilla ha resultado ser un cáncer para Andalucía que habría que extirpar lo antes posible :troll:
