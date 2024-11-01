·
3
meneos
2
clics
El Gobierno de Moreno Bonilla lleva años incumpliendo el protocolo del cáncer de mama
El incumplimiento del protocolo desde, al menos, “los últimos cuatro o cinco años”, pone “en duda” cientos de miles de resultados de mamografías de mujeres andaluzas.
etiquetas
incumplimiento
gobierno
andaluz
protocolo
cáncer
mama
actualidad
actualidad
#1
Skiner
Moreno Bonilla ha resultado ser un cáncer para Andalucía que habría que extirpar lo antes posible
