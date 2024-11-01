·
Gobierno de Milei celebra acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea: “Todos ganamos”
El canciller Pablo Quirno destacó la decisión del Consejo Europeo y valoró los beneficios del acuerdo que se firmará el 17 de enero en Paraguay
|
etiquetas
:
mercosur
,
europa
,
milei
,
argentina
,
agricultores
actualidad
#2
Verdaderofalso
Vamos a ver a los patriotas defendiendo a Milei o a los agricultores?
1
K
33
#1
sotillo
Como es aquello de…
Venga niños, el que tenga padre que de un paso al frente …
Tú no Milei, tu no
0
K
11
#3
Islamotransfeministe
Ya que están negativizando las noticias sobre la tremenda revolución en irán por que el Pablo Iglesias de turno ha mamado dinero de esa dictadura o por qué el pijoprogre (a los que los criticamos nos llaman facha pobres) de Starbucks ha leído "revolución Islamica" y ha pensado, ostia revolución e islam, joder que pregresita.
Pues me voy en la obligación de informar por aquí. Que aquí al tratarse de algo malo a los argentinos, seguro llega a portada.
Por ahora la cifra "oficial" de muertos ha aumentado a 62 en las protestas de irán. Actualmente se ha quemado o parece que se ha quemado la tumba del ayatola. Las muejeres están liderando la revolución quitándose el velo.
2
K
-13
