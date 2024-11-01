edición general
Gobierno de Milei celebra acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea: “Todos ganamos”

El canciller Pablo Quirno destacó la decisión del Consejo Europeo y valoró los beneficios del acuerdo que se firmará el 17 de enero en Paraguay

| etiquetas: mercosur , europa , milei , argentina , agricultores
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Vamos a ver a los patriotas defendiendo a Milei o a los agricultores? :troll:
sotillo #1 sotillo
Como es aquello de…
Venga niños, el que tenga padre que de un paso al frente …
Tú no Milei, tu no
Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe
