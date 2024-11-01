edición general
El Gobierno de Mazón ha ejecutado cero euros de los 125.000 presupuestados para la “reforma del barranco del Poyo”

La conselleria de Medio Ambiente había ejecutado a 30 de septiembre un 1,08% de los 7,8 millones presupuestados para el presente ejercicio en actuaciones de eliminación de vegetación en cauces y la de Agricutura un 3,58% de los 49,8 millones en “encauzamiento de ramblas y barrancos”; ambos departamentos aseguran que las ejecuciones siempre se incrementan a final de año y Agricultura la eleva al 33%

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Se los habrá gastado en el Ventorro.
#4 UNX
"Entre las partidas más llamativas destaca la destinada a reducción del riesgo de inundaciones en núcleos urbanos, dotada con 21,1 millones de euros, de los que solo se ha ejecutado el 2,81% o la de 14,6 millones de euros, de los que se han hecho efectivos 850.000 euros, un 5,8%. En el caso de la presa de Buseo, la única de titularidad de la Generalitat que sufrió graves daños con motivo de la dana, se presupuestaron 7,8 millones y solo se ha ejecutado un 2,34%".

Sin prisas, que se espere la próxima Dana. Si fueran festejos taurinos, hablaríamos del 100%.
EldelaPepi #2 EldelaPepi
Que el pp en C. Valenciana no está para reformar nada ni gestionar nada.
Existe para hacer contratos con empresas turbias, sin más.
Interioricémoslo.
pepel #3 pepel
Está esperando los dineros de Madrid; los 125.000 son para sus amigos.
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
Con 125.000 euros no tiene ni para los carteles de obra
#6 La_fruta_de_ayuso
Tragaderas infinitas
