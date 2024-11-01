El Gobierno de Mazón ha ejecutado cero euros de los 125.000 presupuestados para la “reforma del barranco del Poyo”

La conselleria de Medio Ambiente había ejecutado a 30 de septiembre un 1,08% de los 7,8 millones presupuestados para el presente ejercicio en actuaciones de eliminación de vegetación en cauces y la de Agricutura un 3,58% de los 49,8 millones en “encauzamiento de ramblas y barrancos”; ambos departamentos aseguran que las ejecuciones siempre se incrementan a final de año y Agricultura la eleva al 33%